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Minibüs dereye düştü: 1 ölü, 6 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde minibüsün dereye düşmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

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Minibüs dereye düştü: 1 ölü, 6 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde minibüsün dereye düşmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdil Kabayel'in (53) kullandığı minibüs Hamdili Mahallesi yakınında yoldan çıkarak dereye düştü.

Kazada minibüste bulunan Gülhan Kabayel (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsün sürücüsü ile aynı aileden Rahime (37), Ozan (3), Hira (3) ve Samet Kıvanç (11) ile Mehmet Salih Kabayel (12) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Gülhan Kabayel’in cesedi aynı hastanenin morguna götürüldü. 

Etiketler: Adana, Ceyhan
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