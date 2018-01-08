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Minarede hayatını kaybeden imamın cenazesi vinçle indirildi

Artvin'in Şavşat ilçesinde yeterince ses gelmeyen hoparlörü tamir etmek için minareye çıkan imam kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Minarede hayatını kaybeden imamın cenazesi vinçle indirildi

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Yaşar Köyü'nde imamlık yapan Özgen Gül yeterince ses gelmeyen hoparlörü tamir etmek için caminin minaresine çıktı.

Gül'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine şüphelenen oğlu, minareye çıktığında babasının cansız bedenini buldu.

Dar merdiven nedeniyle Gül'ün cesedi minareden indirilemeyince köye özel bir firmaya ait vinç getirtildi.
Vinç yardımıyla minareden indirilen Gül'ün cesedi, Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Gül'ün cenazesi, yarın kılınacak cenaze namazının ardından Şavşat'ın Ilıca köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: kalp krizi, Camii, artvin
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