  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Milyonlarca kişiye hizmet verecek hastanede sona doğru

Milyonlarca kişiye hizmet verecek hastanede sona doğru

Anadolu Yakası'nın yanı sıra çevre ilçelerin de sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi kısa süre içerisinde hizmete açılacak.

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Milyonlarca kişiye hizmet verecek hastanede sona doğru
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