Milyonlarca kişiye hizmet verecek hastanede sona doğru

Anadolu Yakası'nın yanı sıra çevre ilçelerin de sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi kısa süre içerisinde hizmete açılacak.
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