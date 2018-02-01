Milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları çekildi

Hacca gitmeye hak kazanacakların belirleneceği kuralar çekildi. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 120 bin 967 hacı adayının katıldığı kuranın sonuçları saat 21.00'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden açıklanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi, Kur'an tilaveti okunmasıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, törende yaptığı konuşmada, hac kurasının çekildiği salonda her yıl büyük bir coşku, farklı bir heyecan ve tatlı bir hüznün yaşandığını, bu duyguların ülkenin tüm il ve ilçelerine dalga dalga yayıldığını söyledi.

Erbaş, bu yılki hac kontenjanının 80 bin kişi olduğunu belirterek, "Şu anda ülkemizde 2 milyon 120 bin 967 kardeşimiz bu ibadeti yapmak için müracaat etmiş bulunmaktadır. Yani Suudi Arabistan sadece Türkiye'den hacı kabul etse bizim hacı adaylarımız bile fazla geliyor." dedi.

"İmkanların artması durumunda..."

Katsayılı kura sistemine göre hacı adaylarının belirlendiğini, Suudi Arabistan'ın imkanları artırması durumunda daha fazla vatandaşın hacca gitmesini sağlayacaklarını dile getiren Erbaş, şunları söyledi:

"Bu kutsal yolculuğa katılma imkanına kavuşunca, kalbi coşan kardeşimizin sevinci ve heyecanı Allah katında ne kadar değerli ise bu imkana, bu yıl kavuşamadığı için üzülen ve hüzünlenen kardeşimizin hüznü de Allah indinde o kadar değerli ve kıymetlidir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım."

Hacı adayının sorumluluğunun müracaatı yapması, niyetini ortaya koyması ve sistem içerisinde gideceği zamanı beklemesi olduğuna işaret eden Erbaş, önemli olanın ahirette Allah huzurunda, "Ya Rabbi, ben niyetimi ortaya koydum, müracaatımı yaptım, sıramı bekledim, ama dünyadaki imkanlar buna el vermedi" diyebilmesi olduğunu vurguladı.

Sonuçlar internet sitesinde yayımlanacak

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de katılımıyla kura çekildi. Ankara'dan başlayan kura çekimi daha sonra illerin plaka sırasına göre devam etti.

Kuralar, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları il bazında "oda tercihli ve otel" konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekildi. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayan kurada, Diyanet ve acenta ayrımını da gidilmedi.

Kura sonuçları, saat 21.00'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hackurasonuc2018.diyanet.gov.tr/kurasonuc/" internet sitesinden yayımlanacak.

Hac için kesin kayıtlar 5-16 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıtta bulunmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat-2 Mart'ta, dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

İlk hac kafilesinin 17 Temmuz'da, son hac kafilesinin 15 Ağustos'ta yola çıkacağı kutsal topraklardan dönüşler, 25 Ağustos-20 Eylül'de gerçekleşecek.

Hacı adaylarının kura heyecanı

Kutsal topraklara gitmek için hac kurasına katılan yüzlerce Ankaralı, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda heyecanlı bir bekleyiş yaşadı.

Kurada isimlerini görmek için sabırsızlanan hacı adaylarının bir kısmı gözyaşı döktü, bir kısmı sevinç nidaları attı.

Hac kurasında isminin çıktığını gören Gülbahar Korkmaz, 10 senedir hac kurasına katıldığını ve yıllardır bu anı beklediğini söyledi. Eşi ile sevincini paylaşan Korkmaz, "Allah'ım oraları herkese nasip etsin." ifadesini kullandı.

Korkmaz'ın eşi Numan Korkmaz de "Allah herkese kısmet etsin. Ben gittim, gördüm. Eşim için istedim. Çok şükür oldu elhamdülillah." dedi.

Hac kurasında ismi çıkan adaylardan Şükrü Yeşil sevincini kız kardeşini arayarak paylaştı. Yeşil, telefon görüşmesinin ardından "Bu, 9 yıl beklemenin sevinci, oraya kavuşmanın gözyaşları. Eşime, kız kardeşime, çocuklarıma, onlara haber verdim. Uçmak geldi içimden, bağırmak, havalara hoplamak, ağlamak geldi." ifadelerini kullandı.

Hacca gitme imkanını yakalayan ağabeyini telefonla arayan Bilal Kılıç da ağabeyine basın mensuplarının kendisini telefondan dinlediğini belirterek, "Sana çıktı, biz bekliyoruz. Dua et, bize de çıksın." dedi.

AA