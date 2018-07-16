Milyonlar şehitler için meydanlara indi

Tüm Türkiye, o kara geceyi unutturmamak için yine tek yürek oldu. Şehitler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yılında tüm yurtta anıldı.

İstanbul

İstanbul'daki anma törenlerinin merkezi, hain darbe girişiminin ilk adresi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü.

Vatandaşlar akın akın köprüye gittiler, tören alanını hınca hınç doldurdular. Yüz binlerce kişi birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ankara

15 Temmuz 2016'da tankların halkın üzerine sürüldüğü meydanlardan biri de Başkentin kalbi Kızılay'dı.

O gece tanklara dur diyen Ankaralılar, darbe girişiminin ikinci yılında yine tek yürek oldu. Onbinler, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu.

İzmir

Bütün yurtta olduğu gibi İzmir'de de "Demokrasi ve Birlik Günü" coşkuyla kutlandı.

Hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde, Konak Meydanı'nda toplanan on binler, ellerinde bayraklarla sabaha kadar nöbet tuttu.

Adıyaman

Amasya

Antakya

Antalya

Artvin

Aydın

Bursa

Çanakkale

Edirne

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Hatay

Kahramanmaraş

Kayseri

Kırşehir

Muğla

Ordu

Sakarya

Sinop

Sivas

Tekirdağ

Tunceli

Yalova

Manisa

Şırnak

Diyarbakır

Kaynak: TRT Haber