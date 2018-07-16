Milyonlar şehitler için meydanlara indi

Tüm Türkiye, o kara geceyi unutturmamak için yine tek yürek oldu. Şehitler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yılında tüm yurtta anıldı.
İstanbul
İstanbul'daki anma törenlerinin merkezi, hain darbe girişiminin ilk adresi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü.
Vatandaşlar akın akın köprüye gittiler, tören alanını hınca hınç doldurdular. Yüz binlerce kişi birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Ankara
15 Temmuz 2016'da tankların halkın üzerine sürüldüğü meydanlardan biri de Başkentin kalbi Kızılay'dı.
O gece tanklara dur diyen Ankaralılar, darbe girişiminin ikinci yılında yine tek yürek oldu. Onbinler, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu.
İzmir
Bütün yurtta olduğu gibi İzmir'de de "Demokrasi ve Birlik Günü" coşkuyla kutlandı.
Hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde, Konak Meydanı'nda toplanan on binler, ellerinde bayraklarla sabaha kadar nöbet tuttu.
Adıyaman
Amasya
Antakya
Antalya
Artvin
Aydın
Bursa
Çanakkale
Edirne
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Hatay
Kahramanmaraş
Kayseri
Kırşehir
Muğla
Ordu
Sakarya
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tunceli
Yalova
Manisa
Şırnak
Diyarbakır
Kaynak: TRT Haber