Milli sistemler IDEF 17’de sergilenecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), yeni ürün milli sistemlerini ilk kez 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da açılacak 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'17) sergileyecek.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Özgün Helikopter T625, silahlı HÜRKUŞ ve ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi Silah Entegrasyonu'nun IDEF'te ilk kez sergileneceği, Milli Muharip Uçağın benzetimli maketinin de ilk kez stantta yerini alacağı belirtildi. Bu ürünlerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımında olan T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin IDEF'te olacağını kaydedildi.

TUSAŞ ana yükleniciliğinde devam eden Özgün Helikopter T625'in, en zorlu iklim şartları ve coğrafyada, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin faaliyet gösterebilecek şekilde geliştirildiği vurgulanırken, program kapsamında yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarım ve üretimlerin tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Milli Muharip Uçağın benzetimli maketiyle ilk kez TUSAŞ standında katılımcılarla buluşturulacağı bildirildi. TSK ihtiyaçları kapsamında teknolojik yönden bağımsız bir hava gücü olma yolunda çok önemli bir adım niteliği taşıdığı anlatılan uçağın tasarım çalışmalarının hızla ilerlediği kaydedildi. TUSAŞ'ın, Milli Muharip Uçak projesindeki düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmaları sonucunda Türkiye'nin, ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip 4. ülke olacağının altı çizildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla ilk atışını gerçekleştiren, pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirilen HÜRKUŞ-C de fuarda ziyaretçilerle buluşacak. Yerden gelecek tehditlere karşı elektronik harp sistemi entegre edilen, dahili yakıt tankları kendini onarabilme yeteneğiyle donatılan HÜRKUŞ-C'nin çeşitli bölgeleri hafif silahlara karşı zırhla korunuyor. HÜRKUŞ-C, yerli mühimmat başta olmak üzere, hedef başarımı yüksek lazer ve LUMTAS, CİRİT, Teber gibi güdümlü mühimmat taşıyor. Ayrıca, genel maksat sınıfı bombalar, roketler ve makineli top da uçağın taşıyabildiği bombalar arasında bulunuyor.

Milli mühimmatla donatılan ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi Silah Entegrasyonu TUSAŞ'ın fuarda ilk kez görücüye çıkaracağı sistemlerden biri olacak. TUSAŞ tarafından tasarlanarak üretilen ANKA'nın milli mühimmat ile donatıldığı ve atış testlerinin başarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. ANKA'ya MAM-L, Cirit ve Lazer UMTAS mühimmatının TUSAŞ ve ROKETSAN'ın ortak çalışması sonucu entegre edildiğinin altı çizildi.