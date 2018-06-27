Milli Savunma Bakanlığı bin 500 daimi işçi alacak

Milli Savunma Bakanlığı, 17 ildeki askeri iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere bin 500 işçi alınacağını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesindeki ilana göre, kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik hükümleri gereği daimi işçi alınacak.

Adayların 29 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuru yapmaları gerektiği belirtilen ilanda, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Başvuru koşulları

İlanın başvuru koşulları arasında, 2016 KPSS sınavına girmiş olma ve lise mezunları için P94 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor.

Ayrıca adayların belirtilen diğer şartların dışında "Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmaması, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olması" gerekiyor.

Her aday, İŞKUR'un internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayınlanan listede bir iş yeri ve bir meslek koluna başvurabilecek.

Sınavda başarılı olan adaylardan, "işe alınacağı meslek kolunda" istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından temin edilecek "çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu" istenecek.

Başvurularda kişilerin nüfuslarında kayıtlı olduğu "Adres Kayıt Sistemi"nde yer alan adresleri dikkate alınacak.

Adayların mesleki bilgi ve becerisi ölçülecek

İŞKUR'un ilan edeceği nihai listede yer alan adaylara sözlü sınavda adayların mesleki bilgi ve becerisinin ölçülmesi maksadıyla uygulama yapılacak.

Sınavların 100 puan üzerinden değerlendirileceği belirtilen ilanda, KPSS puanının yüzde 70'i, sözlü ve uygulamalı puanın yüzde 30'u alınarak başarı sırasının belirleneceği açıklandı.

Ayrıca İŞKUR, sınav için seçilen adayların istenilen bilgi ve belgeleri kontrol için sınava girecekleri iş yerine götürmelerini istedi.

Sınav tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden (www.msb.gov.tr.) ilan edilecek. Bu nedenle adaylar başvuru sürecini buradan takip edecek.

İş yerleri ve meslek kolları

Milli Savunma Bakanlığı'nın daimi işçi alacağı askeri iş yerleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Niğde, Afyonkarahisar, Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Elazığ'daki fabrikalar ile tersaneler var.

İşçi alımı yapılacak meslek kolları arasında elektrikçi, boyacı, marangoz, tornacı, elektronikçi, kalıpçı, kaportacı, kaynakçı, demirci, tesviyeci, çarkçı, camcı, presçi, döşemeci, hidrolikçi, lastikçi, teknik ressam, bobinajcı, dökümcü, terzi, aşçı, uçak atış kontrol ve radar bakım ve onarımcısı, uçak hidrolik fren ve iniş takımları bakım ve onarımcısı, iş makineleri onarımcısı, tank makinisti, inşaatçı, iskeleci, kaptan ve gemi adamı yer alıyor.

Kaynak: AA