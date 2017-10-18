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Buradasınız : » » Milli Sarayları Koruma Şube Müdürü Özen'e 30 yıl hapis istemi

Milli Sarayları Koruma Şube Müdürü Özen'e 30 yıl hapis istemi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski TBMM Milli Sarayları Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürü Özen hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Milli Sarayları Koruma Şube Müdürü Özene 30 yıl hapis istemi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski TBMM Milli Sarayları Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Özen hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme" suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Etiketler: fetö, PDY, murat özen, milli sarayları koruma müdürü
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