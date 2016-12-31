Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları 2017 - SORGULAMA

Milyonlarca vatandaşın hayalini süsleyen Milli Piyango 2017 yılbaşı çekilişi sona erdi. 60 milyon liralık büyük ikramiyenin şanslı sahibi belli oldu. Hangi ile çıktı? Hangi bilete isabet etti? İşte Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı tam listesi ve büyük ikramiyenin numaraları...

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan çekilişlerde, ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

3'ü İstanbul diğeri ise Antalya

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiye, "2796288" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Üçü İstanbul bir tanesi ise Antalya'dan. Kazanan talihliler 15'er milyon liranın sahibi oldu. Milli piyango tarihinin en büyük ikramiyesini verdi.

İşte amorti gelen rakamlar

0 ve 5

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olmaya başladı. 60 milyon liralık büyük ikramiye öncesi amorti kazanan rakamlar belirlendi. 2017 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları 0 ve 5 olarak belirlendi.

Diğer büyük ikramiyeler sonuçlandı

10 milyon liralık ikramiye çıkan rakamlar 0550921

İkramiye üçü İstanbul, biri Aydın olmak üzere çeyrek bilete çıktı.

5 milyon liralık ikramiye çıkan rakamlar 9 0 6 6 6 5 9

İkramiye çeyrek bilete çıktı. Talihlilerin 2 tanesi İstanbul, biri Adana ve biri Gaziantep'ten.

2 milyon liralık ikramiye kazandıran rakamlar 8 9 3 2 8 9 2

Kazanan numaralar çeyrek bilete çıktı.

1 milyon liralık ikramiyen kazandıran rakamlar 6 8 3 5 2 4 8

1 Milyon liralık ikramiyeyi kazanan iller 3 İstanbul ve Bursa'dan.

500 bin ikramiye kazandıran rakamlar: 2 5 6 6 1 8 0.

500 bin ikramiye çıkan iller 2 tane İstanbul bir tane Samsun