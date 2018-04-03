Milli Piyade Tüfeği, komandonun gücüne güç katıyor

Türk mühendis ve işçisinin tasarlayıp ürettiği MPT-76, tüm testlerden başarıyla geçmesinin ardından seri olarak üretiliyor. Daha önce terörle mücadele operasyonlarında kullanılan milli tüfek, askeri birliklere de dağıtılıyor.

Komandolar kullanmaya başladı

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugayı'nda da komandolar, eğitim programlarında ve operasyonlarda MPT 76'yı kullanmaya başladı.

Yurt içindeki terör operasyonlarının yanı sıra sınır ötesinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da aktif rol alan komandolar, eğitimleri sırasında MPT-76'yı test edip, silahı tüm incelikleriyle kullanmak için alışkanlık kazanıyor.

Etkili menziliyle dikkat çekiyor

Üretim aşamasında "50'nin üzerindeki testi başarıyla geçen dünyadaki tek silah" olarak Türkiye'nin gururu haline gelen MPT-76, 4 kilo 180 gram ağırlığı ve 600 metre etkili menziliyle dikkati çekiyor.

"G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik bir silah" olarak nitelendirilen MPT-76, dakikada 700 mermi atabiliyor ve merminin ilk hızı saniyede 800 metreye ulaşıyor.

Silaha yeni özellikler eklenecek

İlk etapta 7,62 milimetrelik namluyla üretilen Milli Piyade Tüfeği'nin, askeri birliklerdeki kullanım sonrası geri dönüş taleplerine göre farklı kalibrelerde üretilmesi ve silaha yeni özellikler eklenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA