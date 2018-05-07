Milli PADMER, tehditlere karşı kalkan olacak

EFES-18 Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde 11 Mayıs'a kadar sürecek. Tatbikatta 35 savunma sanayisi firması, Savunma Sanayi Sergisi açacak.

Sergide, 3 yıllık yoğun bir Ar-Ge süreci sonunda gerçekleştirilen saha testlerinden başarıyla geçen modüler yaşam alanı/sığınak PADMER, TSK mensupları ve yabancı askeri yetkililere tanıtılacak.

PADMER'i, patlamaya dayanıklı yapı tasarımı ve imalatı konusunda uzman OFM Mühendislik geliştirdi.

Her türlü tehdidi bertaraf ediyor

PADMER, askeri ve sivil uygulamalarıyla geniş bir kullanım alanına sahip. Tasarım ve üretimi ise tamamen yerli. Modüler tasarımı sayesinde her türlü tehdide uygun olarak kolaylıkla şekilleniyor.

Patlamaya dayanıklı ve kurşun geçirmez yapısıyla içinde bulunan personelin ve kritik öneme sahip ekipmanın emniyetini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Sabotaj saldırılarını önleyecek

PADMER, dayanıklılığı, kolay nakledilebilirliği, uygun maliyeti ve farklı karakterde tehditlere karşı sağladığı korumayla öne çıkıyor.

Yapı içerisine girilmesini engelleyerek sabotaj amaçlı saldırıları önleyen özel imalat kapı ve pencerelerle donatılabilen PADMER, RPG ve havan tehditlerine karşı koruma sağlayacak şekilde de imal edilebiliyor.

"Ar-Ge'si ABD'nin ürünüyle paralel yürütüldü"

Dünyanın önde gelen ordularının kullanmaya başladığı yeni nesil askeri şelterler, yerli ve milli imkanlarla üretildi.

Projenin TÜBİTAK tarafından desteğe değer görüldüğünü anlatan Genel Müdür Fuat Mörel, şöyle konuştu:

"PADMER’in Ar-Ge çalışmalarına başladığımız tarihlerde ABD ordusu tarafından da benzer bir çalışma yürütülüyordu. Bugün itibarıyla Pakistan, Güney Sudan, Suriye ve Irak’ta görev yapan ABD misyonlarının korunmasında PADMER benzeri ürünler kullanılıyor. Ar-Ge sürecinin sonunda TÜBİTAK SAGE’nin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz birebir ölçekli açık saha patlama testleriyle tasarım ve imalat metodolojimizi ve PADMER'in güvenilirliğini doğruladık. Uluslararası standartlarda gerçekleştirilen saha testleri neticesinde, farklı tehdit senaryolarına göre çözüm geliştirebilecek noktaya ulaştık. Türkiye’de hem patlamalara hem ateşli silahlara karşı dayanıklı olacak şekilde geliştirilmiş ve sahada kendini kanıtlamış milli bir ürün olan PADMER’i ilk kez EFES’18 Tatbikatı’nda sergileyeceğiz."

İlk görevini testte yaptı

Mörel, PADMER’in kamuoyuyla paylaşılmasının ardından firmaların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarından bahsetti.

"Bu ilginin sonucunda, ülkemizin istikbali için çok önemli olan bir silah sisteminin test sürecinde PADMER’in kullanılmış olmasından dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bu aynı zamanda PADMER'in ilk görevi oldu. PADMER’in yaşam ünitesi, mühimmat ünitesi, komuta kontrol ünitesi, yakıt ünitesi, jeneratör ünitesi ve yol kontrol ünitesi gibi farklı konfigürasyonlarının yakın zaman içerisinde ilgili kurumların envanterine gireceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA