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Buradasınız : » » Milli Mutabakat Komisyonu dördüncü kez toplandı

Milli Mutabakat Komisyonu dördüncü kez toplandı

AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun dördüncü toplantısı yapıldı. TBMM Beştepe tesislerinde gerçekleştirilen toplantı 3 buçuk saat sürdü.

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Milli Mutabakat Komisyonu dördüncü kez toplandı

Komisyon üyeleri, toplantı için TBMM Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den de Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Basına kapalı yapılan dördüncü toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Mutabakat Komisyonu, mhp, AK Parti
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