Milli mücadele kahramanı 'Kara Fatma' anıldı

Milli Mücadele kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı Üsteğmen Fatma Seher Erden'in Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'nda bulunan anıt mezarındaki anma töreni düzenlendi.

Anma progamında konuşan Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, Türk tarihinin hangi dönemi okunursa okunsun bir kahramanlık hikayesiyle karşılaşıldığını söyledi.

Türklerin asker millet olma özelliğinin İslamiyetle bambaşka bir anlam kazandığını belirten Ünlü, "Yüzyıllar boyunca Türkler bu geleneklerini hiç bırakmadan bugünlere kadar getirdi. Rabbimize şükürler olsun bu geleneğimiz halen dimdik ayakta. Her türlü iç, dış saldırıya, tehdide rağmen, bunu Güneydoğu'da görüyoruz, bunu 1974'de Kıbrıs'ta gördük, 15 Temmuz'da meydanlarda gördük, en son Afrin'de gördük. Her gün, her yerde bu kahramanlık yeni koşullarda, yeni mekanlarda yaşıyor ve yaşatılıyor." dedi.

"Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız"

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ise Türk toplumunun genetiğinde kahramanlık olduğunu vurgulayarak, "Binlerce isimsiz kahramanımız var, onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Dün hayatlarını ortaya koyarak bu toprakları bize vatan kıldıkları için onlara minnet borcumuz var. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Tarihe mal olmuş bu kahramanların hayatlarını ortaya koyarlarken Türkiye'nin bağımsızlığı ve özgürlüğünü amaçladıklarını dile getiren Turunç, "Genetiğimizde olan bu bağımsızlık aşkı ve özgürlük anlayışı kıyamete kadar devam edecek." diye konuştu.

"Milli Mücadelede Bir Kadın Üsteğmen Kara Fatma" kitabının yazarı İlknur Bektaş da "Kara Fatma"nın Osmanlı'nın dört bir taraftan baskı altında olduğu dönemde gerçekleştirdiklerinin, bir kadının neler yapabileceğini ortaya koyan önemli örneklerden olduğunu belirterek, "Biz kadınlar boy, pos, fizik gibi özelliklerle bir yere gelmeyeceğiz. Biz yüreğimiz ve imanımızla bir yere geleceğiz. Bunun önemli kanıtlarından biridir Üsteğmen Kara Fatma." dedi.

Yaşadığı sokağa ismi verildi

Konuşmaların ardından tören, Üsteğmen Fatma Seher Erden'in Kasımpaşa'da yaşadığı ve Beyoğlu Belediyesi tarafından "Üsteğmen Kara Fatma" adı verilen sokakta devam etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Erden'in Milli Mücadelenin çok önemli kahramanlarından bir olduğunu ifade etti.

Erden'in Erzurumlu olduğu kadar Beyoğlulu da olduğunu vurgulayan Demircan, "Hayatının son 20 yılını Kasımpaşa'da, bu sokakta gördüğünüz binada tamamlamış. Yine Beyoğlu'nda bizim kardeşimiz İlknur Bektaş bu konuya gönül verdi, bu konuyla ilgili kitap yazdı, araştırmalar yaptı." dedi.

Bektaş'ın araştırmaları sonucunda Erden'in son yıllarını geçirdiği evi öğrenince harekete geçtiklerini dile getiren Demircan, buraya "Üsteğmen Kara Fatma Sokağı" adını verdiklerini söyledi.

