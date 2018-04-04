  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Milli İstihbarat Teşkilatı'nın "Temas" sergisine yoğun ilgi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın "Temas" sergisine yoğun ilgi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 90. kuruluş yıldönümü dolayısıyla açılan "Temas" sergisi başkentlilerden büyük ilgi gördü.

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Milli İstihbarat Teşkilatının &quot;Temas&quot; sergisine yoğun ilgi

Ulus'taki İkinci Meclis Binası'nda bulunan Cumhuriyet Müzesi'ndeki sergide, Türk istihbarat tarihinin değişik dönemlerine ait bazı doküman ve istihbari ekipmanlar yer aldı.

Gerçek istihbarat operasyonlarında yıllarca kullanılan eski casusluk cihazları, ilk kez halka açık sergilendi.

Sergiyi gezen vatandaşların en çok dikkatini çeken ise, ayakkabı içerisine yerleştirilmiş telsiz dinleme cihazı oldu.

Ziyaretçi akınına uğrayan MİT'in sergisiyle istihbari faaliyetlerin sahip olduğu stratejik önemin daha iyi anlaşılabilmesi, stratejik üretim süreçlerinin çok yönlü sistematik yapısına dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Milli mücadele döneminden bu yana Türk milletine farklı isimler altında hizmet eden istihbarat örgütleri ve şehitler anısına hazırlanan sergiyle, aynı zamanda istihbarat tarihinin ziyaretçilere sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: ulus, tema, sergi, mit, ikinci meclis, Cumhuriyet Müzesi, casusuluk, ankara
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