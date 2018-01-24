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Milli helikopter ATAK teröristlerin korkulu rüyası oldu

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Milli helikopter ATAK, milli füze Cirit ile teröristlerin korkulu rüyası oldu. ATAK işaretlenen hedefleri 12'den vurdu.

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Milli helikopter ATAK teröristlerin korkulu rüyası oldu

Afrin'deki terör mevzileri yerli ve milli silahlarla yerle bir ediliyor. Son olarak ATAK helikopterleri Zeytin Dalı Harekatına katıldı teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Mehmetçik, Afrin’in batısında terör hedeflerini lazerle işaretledi. Yerli ve milli imkanlarla yapılan taarruz helikopteri T-129 ATAK gece saatlerinde bölgeyi ateş altına aldı.

ATAK’lar, operasyonda yerli üretim Lazer güdümlü Cirit füzelerini de kullandı, belirlenen terör hedeflerini imha etti. İşaretlenen hedefleri tam isabet vurdu.

TRT Haber / AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, T-129 ATAK, cirit, afrin
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