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Milli hava savunma sistemi 'Hisar' tam not aldÄ±

TuÌˆrkiye'nin hava savunmasÄ±nda oÌˆnem arz eden milli alcÌ§ak ve orta irtifa hava savunma fuÌˆze sistemi HÄ°SAR projeleri baÅŸarÄ±yla test edildi.

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Milli hava savunma sistemi Hisar tam not aldÄ±

TÃ¼rkiye'nin hava savunmasÄ±nda alÃ§ak ve orta irtifa ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n milli imkanlarla karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len HÄ°SAR projelerinin testlerinden baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar alÄ±ndÄ±.

Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n alÃ§ak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere milli imkanlar kullanÄ±larak geliÅŸtirilen AlÃ§ak Ä°rtifa Hava Savunma FÃ¼ze Sistemi (HÄ°SAR-A) ve Orta IÌ‡rtifa Hava Savunma FuÌˆze Sistemi (HIÌ‡SAR-O) projelerine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

HIÌ‡SAR-A ve HIÌ‡SAR-O, sabit ve doÌˆner kanatlÄ± hava aracÌ§larÄ±nÄ±n, seyir fuÌˆzelerinin, insansÄ±z hava aracÌ§larÄ±nÄ±n ve havadan karaya atÄ±lan fuÌˆzelerin imhasÄ±nÄ± sagÌ†lÄ±yor.

SÃ¶z konusu tehditleri HIÌ‡SAR-A 15 kilometre, HIÌ‡SAR-O 25 kilometre menzile kadar etkisiz hale getirebiliyor.

Projeler kapsamÄ±nda alt sistem entegrasyon test faaliyetleri tamamlanarak sistem seviyesi gelisÌ§tirme ve test suÌˆrecine basÌ§landÄ±.

Testleri, ASELSAN ve ROKETSAN yaptÄ±

HIÌ‡SAR sistemlerinin testleri, Savunma Sanayii MuÌˆstesÌ§arlÄ±gÌ†Ä± ve TuÌˆrk SilahlÄ± Kuvvetleri temsilcilerinin katÄ±lÄ±mlarÄ±yla ASELSAN ve ROKETSAN tarafÄ±ndan Aksaray'da gercÌ§eklesÌ§tirildi.

Ä°lk kez dik atÄ±sÌ§ yapÄ±ldÄ± 

Bu kapsamda, HIÌ‡SAR projelerinde sistemlerden ilk kez dik atÄ±sÌ§ yapÄ±ldÄ± ve 360 derece koruma oÌˆzelligÌ†i basÌ§arÄ±yla test edildi.

HIÌ‡SAR projeleri kapsamÄ±nda ucÌ§usÌ§lu (hedef ucÌ§ak) ve atÄ±sÌ§lÄ± testler gercÌ§eklesÌ§tirildi.

YuÌˆksek manevra yapan HIÌ‡SAR fuÌˆzelerinin kontrol ve guÌˆduÌˆm yeteneklerinin beklentileri karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± kampanyada, ilk defa HIÌ‡SAR sistemlerinin radar, komuta-kontrol ve atÄ±sÌ§ kontrol, elektro-optik ve haberlesÌ§me unsurlarÄ± da yer aldÄ±.

BoÌˆylece, sistem seviyesi entegrasyon ve testlere yoÌˆnelik oÌˆnemli ilerlemeler kaydedildi. Hedef ucÌ§ak, hedef tespit ve takip, komuta ve atÄ±sÌ§ kontrol, fuÌˆzeye yoÌˆnelik ara safta guÌˆduÌˆm testleri basÌ§arÄ±yla yapÄ±ldÄ±.

100'Ã¼n Ã¼zerinde yerli Ã§Ã¶zÃ¼m ortaÄŸÄ±

HIÌ‡SAR alcÌ§ak ve orta irtifa hava savunma fuÌˆze sistemi projeleri, ASELSAN'Ä±n sistem cÌ§oÌˆzuÌˆmlerinden sorumlu ana yuÌˆkleniciliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

Bu kapsamda sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanÄ±lacak haberlesÌ§me, radar, elektro-optik, atÄ±sÌ§ kontrol, komuta kontrol, fuÌˆze ara safta guÌˆduÌˆmuÌˆ icÌ§in veri bagÌ†Ä±, terminal guÌˆduÌˆm icÌ§in arayÄ±cÄ± basÌ§lÄ±k cÌ§oÌˆzuÌˆmleri ASELSAN sorumlulugÌ†unda yapÄ±lÄ±yor.

FuÌˆze gelisÌ§tirme faaliyetinin sorumluluÄŸu ROKETSAN'da

HIÌ‡SAR sistemlerinin oÌˆnemli unsurlardan biri olan fuÌˆze gelisÌ§tirme faaliyetinin sorumluluÄŸunu ROKETSAN Ã¼stleniyor.

HIÌ‡SAR'lar, basÌ§ta TUÌˆBIÌ‡TAK SAGE, METEKSAN Savunma, FNSS, Koluman, Savronik, YALTES, SDT olmak uÌˆzere 100'Ã¼n uÌˆzerinde yerli cÌ§oÌˆzuÌˆm ortagÌ†Ä±yla birlikte gelisÌ§tiriliyor.

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Etiketler: alÃ§ak irtifa, orta irtifa, hava savunma ssitemi, hisar, ASELSAN, ROKETSAN
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