Milli güreşçi trafik kavgasında yaralandı

Milli güreşçi Cenk İldem'in trafikte iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada iki ayağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandığı duyuruldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk güreşinin önemli isimlerinden olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, trafik magandalarının açtığı ateş sonrası yaralandı." denildi.

Cenk İldem'in, İstanbul Okmeydanı'nda seyir halindeyken trafikte kavga eden şahısların arasında kaldığı aktarılarak, "Cenk İldem'e 2 kurşun isabet etti. İki bacağından yaralanan başarılı sporcu, hemen hastaneye kaldırıldı. İki bacağına dikiş atılan milli sporcunun durumunun iyi olduğu ve kısa süre sonra çalışmalara başlayabileceği açıklandı." ifadelerini kullanıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: Sporcumuzun durumu iyi

Olayla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaşanan hadiseyi kınadı.

Cenk'in hiçbir alakası yokken olayın içinde kaldığını ve kaza kurşunlarıyla yaralandığını dile getiren Aydın, "Çok şükür sporcumuzun durumu iyi. Küçük bir operasyon yapıldı. Kurşunlar bacağını delip geçmiş ve kemiğe zarar vermemiş. Bu olayı kınıyor, sporcumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.