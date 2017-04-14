Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Somuncu Baba Külliyesinde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Malatya'nın Darende ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bakan Yılmaz, Somuncu Baba Külliyesi girişinde Malatya Valisi Mustafa Toprak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Darende Kaymakam Vekili Tolga Özdemir, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamit Hamidettin Ateş tarafından karşılandı.

Külliyenin imar ve ihyasını yürüten Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ateş, Yılmaz'a yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Somuncu Baba Türbesi'nde dua eden Yılmaz, burada kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla bir araya geldi.

İsmet Yılmaz, ilçedeki ziyaretlerini tamamlayarak memleketi Sivas'a hareket etti.