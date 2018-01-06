Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Herkes bir eğitimcinin nasıl olması gerektiğini Mahmut Hoca'dan gördü

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, dün sabah hayatını kaybeden 93 yaşındaki Münir Özkul'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Bilal Erdoğan ile Münir Özkul'un Cihangir'deki evine giderek, ailesine başsağlığı diledi. Bakan Yılmaz, çıkışta evin önünde bulunan taziye defterine duygularını yazdı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, Münir Özkul'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

Yılmaz, her doğanın mutlaka bir gün öleceğini belirterek, şöyle devam etti:

''Ölmemek için doğmamak lazım. Ama doğduktan sonra bir hoş seda bırakmak lazım. Bu ülke, bu millet için herhalde hoş seda bırakıp da bu dünyadan ayrılanları sayın deseniz, bilin ki onların arasında mutlaka Mahmut Hoca, Münir Özkul olacaktır. Herkes bir eğitimcinin nasıl olması gerektiğini Mahmut Hoca'dan gördü. Bir evladının yanında bir Mahmut Hoca görürse geleceğe olan inancı, umudunun daha çok artacağını gördü. İnanıyoruz ki Mahmut Hocalar bundan sonra da yaşayacaktır. Mahmut Hoca ile birlikte Münir Özkul'u yaşatacağız. Tekrar mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.''

Kaynak: AA