Milletvekili İbrahim Halil Yıldız Suruç'taki saldırı anını anlattı

AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıda ağabeyi öldürülen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, taziyeleri kabul ettiği Suruç'ta, Ramazan Bayramı arifesinde AK Parti Suruç İlçe Başkanı Naif Bülbül ile esnaf ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Saldırının gerçekleştirildiği mağazaya da "Hayırlı bayramlar, bayramınız kutlu olsun" diyerek girdiklerini anlatan Yıldız, olayın gelişimini şöyle aktardı:

"İlçe başkanım, ben ve fotoğraf çekmek için bir yeğenim içeri girdi. 'İyi bayramlar.' deyince durdu, bize baktı ve 'Ne işiniz var burada, bizim PKK'lı olduğumuzu bilmiyor musunuz?' dedi. Biraz sinkaflı konuştu. Öyle deyince ben, 'Bizim amacımız memlekete hizmet etmek, başka amacımız yok.' dedim. Biraz daha küfürlü konuşunca, 'Biz çıkalım.' dedik ve çıktık. Dışarı çıkınca kapıda biri bekliyormuş, o sırada da arkada da biri bekliyormuş. Selamlaştım, selamımı da almadı. Biz dışarı çıkarken ağabeyimin oğluna biri sopa ile vurdu. Vurduktan sonra biz 'Bir şey olmaz.' dedik ve çıkmaya devam ettik. Dışarıda bekleyen ağabeylerim falan da vardı. Onlar da 'Bir şey olmaz çıkalım.' dediler. Dükkanın içinde kasada duran silahlıymış, kapıda duran silahlıymış. O içerideki kişi geliyor kapıdan ağabeyimi sırtından vuruyor, göğsünden vuruyor, 3 defa vuruyor, saldırıyor. Tabii ben o sırada çıkıyordum. Bir ağabeyimin kalbinden silah mermisi giriyor. Diğer ağabeylerim yaralı, bir ağabeyimin oğlu da yaralı yoğun bakımda. Yani hiç beklenmedik bir şey."

"Tesadüfü zor olan bir şey"

Konfeksiyon dükkanında 3 kişinin silahlı olmasına dikkati çeken Yıldız, şunları belirtti:

"Şimdi orada biri müdahale etse ya da bir şey söylese. Belki benim bir şey söylememi, bir şey yapmamı bekliyorlardı ama ben tepkilerini normal karşıladım. Konfeksiyon dükkanında 3 kişinin silahlı bulunması hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Bir kuyumcu ya da döviz dükkanı değil olsa belki bir silah bulundurabilir. 3 silah bulunması hemen benim ağabeylerimi kalabalıkta tanıması ve seçmesi tesadüfü olması zor olan bir şey."

"Böyle bir şeye ihtimal vermiyorduk"

Suruçlu olduğunu ve hemşehrilerini iyi tanıdığını vurgulayan Yıldız, siyasetçi olarak 4 seçim geçirdiği ilçede her esnafın elini sıktığını dile getirdi.

Yıldız, herkesin görüşüne saygı duyduğunu ve insanları kazanmaya çalışarak siyaset yapmaya çalıştıklarını anlattı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın bu hafta Suruç ilçesinde temaslarda bulunduğunu hatırlatan Yıldız, "Biz insanları kazanmaya çalışırız, yani şaşırtıcı bir durum. Bundan 4-5 gün önce Pervin Buldan Suruç'a geldi, öyle çok şiddetli konuşuyordu. Bir tane milletvekili adayı da 'Biz İbrahim Halil Yıldız'dan hesabını soracağız.' diye bağırıyordu. Mecliste ufak bir tartışmamız olmuştu. 'Onun hesabını soracağız.' diye mesaj vermişti. Tabii biz böyle bir şeye ihtimal vermiyorduk, sürekli halkımızla iç içeydik." diye konuştu.

"Hiç silah bulunmaması gereken bir yer"

Kendisine daha önce de suikast girişiminde bulunulduğuna değinen Yıldız, "Geçen bayram sabahı onlar bombalarla yakalandılar. Cezaevindeler hala. Bu da bayram arifesi oldu. Bağlantısı var mı yok mu onu bilemiyoruz, devlet araştıracak. Yaşadığımız şeyler anormal şeyler. Bir esnafın öyle davranması, 3 silahlı kişinin içeride bulunması... Düşündüğünüzde bayan mağazası, bayan konfeksiyon mağazası, hiç silah bulunmaması gereken bir yer. İçeride mücevher, altın yok. Belli ki beklemişler, nasıl bir organizasyon şeması varsa ortaya çıkacak zamanla." ifadelerini kullandı.

"Sakin olacağız"

Yıldız, memlekete hizmet etme kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayarak, şöyle dedi:

"Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için partimizle çalışıyoruz. Bayrağımızın, vatanımızın bütünlüğü bizim için önemlidir. Yüzyıllardır biz birlikte yaşıyoruz, et ve tırnak olmuşuz. Tabii bazıları bunlara alet oluyor, provokasyon yapanlar var. İçeride ve dışarıda dış güçlerin maşalığını yapalar var bu ülkede. Biz sükunetle, sakin olarak gençlerimize sesleniyoruz. Kesinlikle ne olursa olsun sakin olacağız."

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA