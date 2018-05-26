Milletvekili geçici aday listesi belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 8 siyasi partinin Kurul Başkanlığına verdiği aday listeleri incelendi.

AK Parti, CHP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi 87, Hür Dava Partisi 85 seçim çevresinde seçime katılacak, 600 vekil seçilecek.

Seçimlerde 68 de bağımsız milletvekili adayı yer alacak.

YSK kararında, 8 siyasi partinin geçici milletvekili aday listesi ile bağımsız adayların listesi yer aldı.

3 bağımsız adayın adaylığı düşürüldü

Kocaeli'den Niyazi İnce ile Ankara 1. seçim çevresinden Kamil Tekbaş ve Selami Karagöz'ün adaylıkları düşürüldü.

Adaylıkların düşürülmesinin gerekçesi de, gerekli şartları taşımaması ya da evrakların eksik olması.

Mücahit Ayan'ın başvurusunu kabul etti

Tokat, Hatay, Denizli ve Giresun'dan bazı bağımsız adayların çekilme taleplerini kabul eden YSK, eksik belgelerini süresi içinde tamamlayan Konya'dan Mücahit Ayan'ın adaylık başvurusunu kabul etti.

Kararlar, adaylara haber verilmesi için ilgili il seçim kurulu başkanlıklarına gönderildi.

Kaynak: AA