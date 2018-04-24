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Buradasınız : » » Milletvekili adaylarına e-Devlet'ten yeni hizmet

Milletvekili adaylarına e-Devlet'ten yeni hizmet

Milletvekili adaylarının sabıka kayıtlarını e-Devlet üzerinden alabilmelerine yönelik uygulama bugün hizmete sunuldu.

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Milletvekili adaylarına e-Devletten yeni hizmet

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, önceki dönemlerde milletvekili adaylarının adliyelerdeki birimlerden aldıkları adli sicil kayıtlarına elektronik ortamdan ulaşmaları için çalışma başlattı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bakanlığın e-Devlet'ten sunduğu hizmetler arasında yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" bölümünde değişiklik yapıldı.

Belgenin neden verileceğini belirten alana "milletvekili adaylığı" bölümü eklendi.

Böylece, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olacakların, sabıka kayıtlarına e-Devlet'ten ulaşabilmelerini sağlayan uygulamaya bugün hizmete sunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: sabıka kaydı, milletvekili adayları, milletvekili, e-devlet
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