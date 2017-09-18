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Buradasınız : » » Milimetrik alanda hayat bulan sanat

Milimetrik alanda hayat bulan sanat

Kurşun kalem oyma sanatçısı Nihat Özcan, son zamanlarda ilgi çekmeye başlayan kurşun kalem oyma sanatı alanında, Türkiye'yi dünya çapında temsil etmek istiyor.

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Milimetrik alanda hayat bulan sanat
Etiketler: sanat, oyma sanatı, milimetrik, kalem
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