Milimetrik alanda hayat bulan sanat

Kurşun kalem oyma sanatçısı Nihat Özcan, son zamanlarda ilgi çekmeye başlayan kurşun kalem oyma sanatı alanında, Türkiye'yi dünya çapında temsil etmek istiyor.
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