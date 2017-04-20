Midesinden kokain çıkan kişiye 45 yıla kadar hapis istemi

Brezilya'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen, midesinden ve valizinden toplam 100 kokain kapsülü çıkan kişi hakkında ''uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma'' suçundan 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı olarak Atatürk Havalimanı'nda faaliyet gösteren Hudut Kapısı Narkotik Suçları ve Narkotik Köpek Büro Amirlerince, 4 Nisan'da Sao Paulo'dan gelen şüpheli Viktor Shupliak'ın midesinde uyuşturucu madde taşıdığına dair çalışma yapıldığı anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin, gözlerinde kızarıklık olduğunun, aşırı terlediğinin ve sürekli sağa sola tedirgin hareketlerle bakarak hızlı bir şekilde ilerlediğinin görülmesi üzerine şüphe oluştuğu kaydedildi.

Sao Paulo'dan geldiği İstanbul'dan Kişinev'e gideceği tespit edilen Shupliak'ın bir valizi olduğu aktarılan iddianamede, şüphelinin iç beden muayenesi yapılması için hastaneye sevk edildiği, hastanede 748 gram kokain maddesi bulunan 82 kapsülün vücudundan çıkarıldığı, havalimanı ve hastane olmak üzere toplam 940 gram ağırlığında 100 kapsül kokain ele geçirildiği ifade edildi.

Şüpheli Shupliak'ın ülkesi Ukrayna'dan daha önce tatil amaçlı 2 kere Brezilya'ya gittiği belirtilen iddianamede şüphelinin şu ifadelerine yer verildi:

''Bu gidişlerimde Rio De Jenerio'da ismini bilmediğim Rusça bilen bir şahısla tanıştım. Son olarak üçüncü kez gittiğimde bu şahıs bana Ukrayna'ya uyuşturucu madde götürmem konusunda bir teklifte bulundu. Ancak maddenin ne tür bir madde olduğunu söylemedi. Ukrayna'ya bu maddeleri götürüp teslim edersem bana 3 bin dolar vereceğini söyledi. Pişmanım.''

İddianamede, şüpheli Viktor Shupliak'ın, ''uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma'' suçundan 30 yıldan 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması, gelecek günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.