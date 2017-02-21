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Midesinde eroinle yakalanan kurye tutuklandı

Yozgat'ta midesinde 1 kilo 37 gram eroinle yakalanan Afgan uyruklu uyuşturucu kuryesi tutuklandı.

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Midesinde eroinle yakalanan kurye tutuklandı

Yozgat'ta midesinde 1 kilo 37 gram eroinle yakalanan Afgan uyruklu uyuşturucu kuryesi tutuklandı.

Midesinde 61 adet prezervatife preslenmiş halde 1 kilo 37 gram eroin bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen Afgan uyruklu A.S'nin, savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde, bitkin hali ve şüpheli davranışları dikkati çeken A.S'nin hastanede çekilen röntgen filminde midesinde ve bağırsaklarında yabancı cisim olduğu tespit edilmişti.

Hastanede 2 gün süreyle gözlem altında tutulan zanlının vücudunda 61 adet prezervatife preslenmiş halde 1 kilo 37 gram eroin bulunmuştu. Taburcu edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Etiketler: yozgat, uyuşturucu operasyonu
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