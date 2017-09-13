Mide küçültme ameliyatı canına mal oldu

Yozgat'ta iki çocuk annesi 32 yaşındaki kadın, geçirdiği mide küçültme ameliyatından yaklaşık bir ay sonra yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde ikamet eden Nagihan Dikici, yaklaşık bir ay önce kentteki bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu.

Geçirdiği rahatsızlık üzerine 10 gün önce yeniden ameliyat olan Dikici, taburcu edildi. Bugün sabah yeniden rahatsızlanan Dikici, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ameliyatın ardından enfeksiyon kaptığı öne sürülen Dikici'nin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evli ve iki çocuk annesi Dikici, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.