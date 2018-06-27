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MHP'nin Niğde'de seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi

MHP Niğde İl Başkanlığı'nın merkez ilçedeki milletvekili seçim sonuçlarına yaptığı itirazı, İlçe Seçim Kurulu reddetti.

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MHPnin Niğdede seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, MHP İl Başkanlığı'nın merkez ilçedeki milletvekili sonuçlarına yaptığı itirazı, İlçe Seçim Kurulu değerlendirdi.

Kurul, MHP'nin Niğde Adliyesi'nde çıkan yangından dolayı ve oyların mühürsüz torbalarda taşındığı iddiasıyla seçimin iptali ve oyların yeniden sayılması talebini, 1'e karşı 6 oyla reddetti.

Kararda, İl Seçim Kurulu'na itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Milletvekili seçimlerinde Niğde'de AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: ysk, seçim, Niğde, mhp
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