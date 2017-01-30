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MHP'li Başkan ve yönetimi görevden alındı

MHP Genel Merkezin kararıyla MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç ve il yönetimi görevden alındı.

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MHPli Başkan ve yönetimi görevden alındı

MHP Genel Merkezin kararıyla MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç ve il yönetimi görevden alındı.

Kılıç, görevden alındıktan sonra partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, genel başkanlarının takdiriyle 3 yılı aşkın yaptıkları kutlu görevin sona erdiğini söyledi.

Görev süresince halka hizmetin hakka hizmet olduğu düşüncesinden asla ayrılmadıklarına değinen Kılıç, bu süreç içerisinde adaletli olmaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Kılıç, alınan kararın mutlaka haklı ve gerekçesi olduğuna inandıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Görevimiz süresince dava şuuru gereği hep, ülkem ve milletim sonra partim ve ben düsturunu benimsedik. Halka hizmetin hakka hizmet olduğu düşüncesinden asla ayrılmadık. Adaletli olmaya özen gösterdik. Görevimiz gereği yaptığımız işler hal ve hareketimizden dolayı bir gün ilahi adalete hesap vereceğimizi hiç bir zaman aklımızdan çıkarmadık. Dava adamı olmanın unvanını şeref madalyası olarak göğsümüzde son nefesimize kadar taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Makamlar, mevkiler geçici, dava adamlığı kalıcıdır. Davamız kadim kültürümüzün bugüne taşınan değerlerimizin bütünüdür. Dava adamlığımız ülkücülüğümüzdür. Davamızın hizmetimize ihtiyacı olduğunu hissettiğimiz an koşarak geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Görevden alınma tasarrufu Sayın Genel Başkanımıza ait olup, başta Genel Başkanımız olmak üzere hiç kimseye asla kızgınlığımız, küskünlüğümüz ve kırgınlığımız yoktur. Alınan kararın mutlaka haklı ve gerekçesi olduğuna inanıyoruz."

Göreve başladıklarından beri kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yaptıklarını belirten Kılıç, kendilerine tevdi edilen kutsal bayrağı hep yükseklerde taşımaya özen gösterdiklerini aktardı.

Etiketler: mhp, devlet bahçeli, sebahattin kılıç, mhp mersin
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