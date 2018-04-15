MHP uyum yasalarına çalışıyor

MHP, pakette yer alan ve cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imzanın kamuoyunda tartışmalara yol açmayacak şekilde düzenlenmesini istiyor.

"100 bin imzanın gerçek olması gerektiği" ilkesi benimsenen MHP'de, bu imzaların noter veya Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kanalıyla belgelenmesi gerektiğinin doğru olacağına inanılıyor. Partide, noter kanalıyla yapılacak başvuruda oluşacak yüksek maliyet için tedbirler alınabileceği düşünülüyor.

MHP'de, yeni sistemde cumhurbaşkanı adayı gösterme şartlarına uygun bir siyasi partinin hem parti olarak hem de 20 milletvekilinin imzasıyla aday gösterebilmesi şeklinde ortaya çıkan durumun çelişkili olduğu, bu konunun uyumlaştırma çalışmasında netleştirilmesi ve çerçevesinin çizilmesinin gerektiği değerlendiriliyor.

"Milletvekili adayı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı"

AK Parti'nin, "cumhurbaşkanı adayı olan ismin milletvekili adayı olamaması" yönündeki eğilimini doğru bulan MHP tarafında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasada yapılan değişiklikler kapsamında "cumhurbaşkanı adayı olan ismin milletvekili adayı olamaması" görüşü öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı adaylarının pusulada nasıl yer alacağına yönelik ise, mevcut adayın ismini yazma sisteminin devam edebileceği öngörülüyor.

MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mevcut kanunlara uyumlaştırılması çalışmasının, 2019'da yapılacak yerel, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dolayısıyla bu yıl tamamlanmasını istiyor.

Kaynak: AA