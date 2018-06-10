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MHP seçim otobüsüne taşlı saldırı

MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Eyyüp Yıldız'ın, şehit evine taziye ziyaretine gittikleri sırada seçim otobüsünün camı kırıldı.

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MHP seçim otobüsüne taşlı saldırı

MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Eyyüp Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın da içinde bulunduğu konvoyla Elmadağ ilçesindeki şehit evine taziye ziyaretine gitti. 

Yıldız, bu sırada otobüslerinin ön camının gelen bir taşla kırıldığını söyledi. 

"Otobüsümüz, şehidimize taziyeye gittiğimiz sırada, Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyen aşağılık terör örgütü mensuplarının saldırısına maruz kaldı. Allah'ın izniyle yılmayacağız, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Eyyüp Yıldız, tüm partililere sükunet çağrısı yaptı. 

"Aziz Türk milleti bu tip badireleri çok atlattı. Vatandaşlarımız, 15 Temmuz'daki kalkışmada, tanklara, toplara, silahlara göğsünü siper etti. Bizi bu tür provokasyonlarla, taşlamalarla hiçbir kimse yıldıramayacak."

Otobüsün şoförü Ali Osman Kırbıyık, gözüne kaçan cam parçaları nedeniyle Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırbıyık'ın durumu iyi.

Kaynak: AA 

Etiketler: seçim, otobüs, mhp
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