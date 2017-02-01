MHP Milletvekili Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

Hastaneden yapılan yazılı açıklamasında, 14 Ocak'ta ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanede ameliyata alınan Sancaklı'nın tedavisinin, genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde yapıldığı belirtildi.

Ameliyat sonrası devam eden kritik sürecin, hastanenin Nöroşirurji Kliniği Başkanı Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından titizlikle takip edildiği kaydedilen açıklamada, "19 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi veren Hülya Sancaklı, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 07.35'te hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Hülya Sancaklı'nın cenazesi, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

Alınan bilgiye göre, Hülya Sancaklı için yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Sancaklı'nın cenazesi, Küçükköy Köyiçi Mezarlığı'na defnedilecek.

MHP Milletvekili Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın 14 Ocak'ta intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.AA