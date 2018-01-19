MHP ittifak kampına giriyor

MHP milletvekilleri ve parti yönetimi Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında kampa giriyor.

Kızılcahamam'da yapılacak kamp 3 gün sürecek. Kampın ana gündem maddesi ise AK Parti ile ittifak süreci.

Seçim İttifak Komisyonu ilk kez toplandı

Kampın ilk gününde Devlet Bahçeli, ülkücü şehitler anıtını ziyaret edecek.

Basına kapalı oturumlarda Devlet Bahçeli, partililere AK Parti ile MHP arasında başlayan ittifak sürecini anlatacak.

Milletvekillerine, "Süreci zedeleyecek açıklamalardan kaçının" denilecek. İttifakın parti teşkilatlarına doğru anlatılması istenecek.

Kampta ayrıca terörle mücadele konuları ile iç ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek.

Kampın son gününde Devlet Bahçeli kapanış konuşması yapacak.

Ardından da düzenleyeceği basın toplantısı ile kamp gündemini ve gelişmeleri değerlendirecek.

İttifak Komisyonu’nun oluşum süreci

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek vereceklerini belirtmişti.

Bahçeli'nin açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP liderini Beştepe'ye davet etmiş ve ikili görüşme gerçekleştirmişti. AK Parti ve MHP arasında başlayan 'ittifak' diyaloğu sonucunda iki parti ittifak komisyonları oluşturuldu.

İsimler AK Parti'de, Abdülhamit Gül, Mustafa Şentop ve Mahir Ünal, MHP'de ise, Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu komisyon üyeleri olarak belirlenmişti.

Kaynak: TRT Haber

