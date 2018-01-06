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Buradasınız : » » MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: Yer alacağımız taraf milletin tarafıdır

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: Yer alacağımız taraf milletin tarafıdır

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Diğer taraf bu bloklaşmayı keskinleştirirse bizim o zaman 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yer alacağımız taraf bellidir." dedi.

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MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: Yer alacağımız taraf milletin tarafıdır

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'un İlkadım ilçesinde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesince Saathane Meydanı'nda yürütülen tarihi dokuyu ortaya çıkarma projesi nedeniyle mağdur olduklarını öne süren esnafla bir araya gelen Usta, çalışmaları inceledi.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Usta, ülkenin ve milletin menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de yürütülen çalışmaları takip ettiklerini anlatan Usta, "16 Nisan referandumunda oluşan 'evet' ve 'hayır' cephesindeki iki bloklaşma, tekrar oluşmaya başladı. Bugün konuşulan hususlar, aslında onun devamı." diye konuştu.

Terörle mücadele konusunda AK Parti ile birliktelik, beraberlik içinde olacaklarını söylediklerini vurgulayan Erhan Usta, "Genel Başkanımız da bunu beyan etti. Diğer taraf bu bloklaşmayı keskinleştirirse bizim o zaman 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yer alacağımız taraf bellidir. Bu, milletin tarafı, milli ve yerli taraftır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta
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