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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Prof. Dr. Sezgin için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatının ilim ve akademi hayatı açısından büyük kayıp olduğunu söyledi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeliden, Prof. Dr. Sezgin için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mesajında, "İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Sezgin'in vefatı ilim ve akademi hayatı açısından büyük kayıptır" ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Merhum Sezgin Hocamız tarih alanında takdir ve hürmetle anılacak pek çok çalışmaya imza atmıştır. Fikirleriyle, eserleriyle, erdemli ve mücadeleci vasfıyla gönüllerde haklı bir yer edinen merhum hocamıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: MHP Genel Başkanı devlet bahçeli, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Se
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