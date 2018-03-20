MHP Genel Başkanı Bahçeli'den parti teşkilatına teşekkür mesajı

Mesajında kurultayın, "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" tema ve iradesiyle gerçekleştiğini, "örnek bir buluşmaya, muazzam bir kucaklaşmaya sahne olduğunu" ifade eden Bahçeli, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde, Ankara'nın muhteşem bir uyanışa, canlı ve coşkulu bir duruşa, eşine az rastlanır bir katılıma şahitlik ettiğini" belirtti.

"Yurdumun her yöresinden heyecanla Ankara'ya gelen vatan ve millet sevdalıları haklı davalarına sahip çıkmışlar, kutlu mücadelemizde yeni bir sayfa açmışlardır" diyen Bahçeli, "Partimiz için kurultay, yüksek hedeflerin görüşüldüğü, millet ve devlet meselelerinin konuşulduğu tarihi ve demokratik bir ortamdır. Bu ortam içinde gelecekle ilgili ümitler tazelenerek teyit edilmiş, ayağa kalkan milliyetçi ruh vatana, bayrağa ve milli bekaya kahramanca sahip çıkacağının güvencesini vermiştir" ifadelerini kullandı.

"MHP, millete bekanın adı ve ahlakıdır"

Devlet Bahçeli, "MHP milli duruşun simgesidir. MHP şühedaya vefanın adresidir. MHP millete bekanın adı ve ahlakıdır. 12'nci Olağan Büyük Kurultayımız, partimiz üzerinde oynanan bütün oyunları boşa çıkarmış, birlik ve beraberliği tahkim ve tescil etmiştir. Yarım asırlık mazisiyle milli ve meşru duruşuyla engin ve derinlikli fikri çizgisiyle Türk milletinin gönlünde emsalsiz bir yer edinen MHP üstlendiği sorumlulukların, omuzladığı tarihi görevlerin elbette bilinciyle yürüyüşünü devam ettirecektir. Hiçbir engelleme önümüzde duramayacaktır. Hiçbir eyyamcı ve entrikacı önümüzü kesemeyecektir" dedi.

Bahçeli, "Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bugünkü zaman diliminde, MHP'nin geçmişle gelecek arasında köprü kuran milliyetçi şuurunun, karanlığa nur, hıyanete sur, saldırılara da siper işlevi göreceğini" aktardı.

Bu kapsamda yapılan büyük kurultayın, "kesretin dışlanıp vahdetin tecelli ettiği; kötümserlik ve yılgınlığın aşılıp, umut ve yüksek ufukların yeşerdiği sadakat ve samimiyet şöleni halinde tezahür ettiğini" vurgulayan Bahçeli, "Sarsılmaz bir milli duruş, tarihi boyunca vatan ve millet için toprağa düşen aziz şehitlerimize vefa, mensubiyetiyle onur duyduğumuz milletimize beka kurultayımızdan yükselen ortak ses, ortak sesleniş, ortak inanç olmuştur" dedi.

Bahçeli, "MHP, Türk milleti var olduğu sürece yaşayacak tarih ve kültür hazinesi, milli ve manevi değerler hazinedarıdır. Siyasetimiz günlük heveslerin esiri, gelip geçici heyecanların esintisi değil; Türklüğe ve Türkiye'ye adanmış muazzez ömürlerin hizmetkarlığıyla temellenmiş, ebedi anlam ve ruhunu bulmuştur" diye konuştu.

"Kurultayda hem 103 yıl önceki Çanakkale'de yaşanan beka savaşı hem de Afrin'de süren beka mücadelesinin hürmet ve hasretle yad edildiğini, kahramanlığın dualarla selamlandığını" belirten Bahçeli, "MHP'nin bundan sonra da sağlam duruşuyla, tartışılmaz vefasıyla milli bekanın onuruna göstereceği yüksek bağlılıkla kutlu mücadelesini sürdüreceğini" söyledi.

"Yerimiz Türk milletinin yanı, yurdumuz Türk vatanıdır"

Bahçeli, "Yerimiz Türk milletinin yanı, yurdumuz Türk vatanıdır. Bu gerçek asla değişmeyecektir" değerlendirmesini yaptı.

MHP'nin "hasma karşı haysiyetin safında, haine karşı devlet ve milletinin arkasında olduğunun" altını çizen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"12'nci Olağan Büyük Kurultayımıza katılarak, vakarlı, ilkeli, ahlaklı ve disiplinli bir şekilde iradelerini gösteren dava arkadaşlarıma, hakikaten iftihar edilecek bir azim ve sorumluluk duygusuyla hareket ederek fedakarlığın burcu olan teşkilatlarımıza, bugüne kadar muhterem hizmetleri geçen önceki dönem MYK ve MDK üyelerimize teşekkür ediyorum.

Ayrıca 12'nci Olağan Büyük Kurultayımızda seçilen MYK ve MDK'nın yeni üyelerine muvaffakiyetler diliyorum. Bu tarihi buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçen, katılım sağlayan, izleyen veya nerede olursa olsun yürekleri bizimle beraber çarpan her gönül ve dava arkadaşıma, bütün vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 12'nci Olağan Büyük Kurultayımızın devletimize, milletimize, demokrasimize, davamıza, Türk ve İslam dünyasına hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA