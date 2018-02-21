  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » MHP Genel Başkanı Bahçeli Adana'nın metro sorununa el atıyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli Adana'nın metro sorununa el atıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Adana Metrosu’nun diğer illerdeki gibi Ulaştırma Bakanlığı’na devralınması hususunda desteğinin tam olduğunu ve bizzat takipçisi olacağını söyledi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli Adananın metro sorununa el atıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret belediye hizmetleri ile ilgili bilgi verdi.

Adana’da yapımı devam eden projelerin 2018’in ikinci yarısında büyük ölçüde tamamlanacağını söyleyen Başkan Sözlü, kentte milliyetçi ve üretken belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediklerini ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak hem kent kırsalında hem de merkezde hemşerilerinin refahı için yoğun mesai harcadıklarını aktaran Başkan Hüseyin Sözlü, MHP Lideri Bahçeli’den Adana Metrosu’nun diğer illerdeki gibi Ulaştırma Bakanlığı’na devralınması hususunda desteğinin tam olduğunu ve bizzat takipçisi olacağının müjdesini aldı.

Ziyaretin sonunda MHP Lideri Bahçeli, hemşerilerine sevgi ve selamlarını gönderdi. 

Kaynak: İHA

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