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Mezopotamya Mücevher Fuarı’nın gözdesi "altın elbise" satıldı

Diyarbakır’da düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda sergilenen 7 kilogram ağırlığındaki altın elbise, 1 milyon 100 bin liraya alıcısına kavuştu.

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Mezopotamya Mücevher Fuarının gözdesi &quot;altın elbise&quot; satıldı

Diyarbakır’da ikincisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı 29 Nisan'da sona erdi. Yoğun ilginin olduğu fuarda bütün gözlerin üzerinde olduğu 7 kilogram 22 ayar altından yapılan 1 milyon 100 bin liralık altın elbiseyi, Diyarbakırlı bir iş kadını satın aldı. 

Fuarda en çok ilgi gören ve en pahalı parça olan altın elbise, 10 kişi tarafından 1 haftada yapıldı. İsminin açıklanmasını istemeyen alıcı için elbisede bazı düzenlemeler olacak. 

Diyarbakır'da ilk kez sergilenen altın elbise için talep oldukça fazla. Firma, üretime devam etmeyi planlıyor. 

Kaynak: İHA

Etiketler: mezopotamya mücevher fuarı, elbise, Diyarbakır, altın
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