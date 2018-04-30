Mezopotamya Mücevher Fuarı’nın gözdesi "altın elbise" satıldı

Diyarbakır’da ikincisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı 29 Nisan'da sona erdi. Yoğun ilginin olduğu fuarda bütün gözlerin üzerinde olduğu 7 kilogram 22 ayar altından yapılan 1 milyon 100 bin liralık altın elbiseyi, Diyarbakırlı bir iş kadını satın aldı.

Fuarda en çok ilgi gören ve en pahalı parça olan altın elbise, 10 kişi tarafından 1 haftada yapıldı. İsminin açıklanmasını istemeyen alıcı için elbisede bazı düzenlemeler olacak.

Diyarbakır'da ilk kez sergilenen altın elbise için talep oldukça fazla. Firma, üretime devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: İHA