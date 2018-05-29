Mezarlıkta yakalanan kızın ailesinden medyaya tepki

Çorum'da, psikolojik sorunları nedeniyle geceleri geldiği Ulu Mezarlık’ta mezarlık görevlileri tarafından yakalanan genç kızın gece bazı gazeteciler tarafından alıkonulduğunu iddia eden aile, gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kardeşi mezarlıkta yakalandıktan sonra medyaya yansıyan “Gizemli kız yakalandı” yönündeki haberlerin ardından oğlunun da rahatsızlandığını dile getiren anne A.Ö., “Geçen hastaneye gitmiş. O da hastalandı. Yaşadığı strese dayanamıyor. 'Artık sizin üzüntünüze dayanıyorum' diyor. Kızım köyde de babasının mezarına gidiyordu. Temizliyordu. Orada arada sırada gidiyor, dua ediyordu. Biraz oturup geliyordu. Mezarlık köyümüzün kenarında idi. Orada korkmuyordu. Buraya gelince bir süre mezarlığa gitmedi. Kardeşi evlenip gittikten sonra yalnız kalınca gitmeye başlamış. 'Akşamları arkadaşımın yanına gidiyorum' diye evden ayrılıyordu. Mezarlığa gittiğini söylemiyordu. Biz mezarlığa gittiğini bilmiyorduk. Mezarlıktaki kızı izliyordu. 'Ben onu yakalarım' diyordu. Sonra o gece 'AVM’ye gidiyorum' diye gitmiş” dedi.

Belediye başkanının adını kullanarak evlerine habercilerin geldiğini iddia eden anne A.Ö, “ 'Beni belediye başkanı gönderdi' dedi. 'Yarın da belediye başkanı ile birlikte geleceğiz' şeklinde konuştu. Adını bilmiyorum. 'Belediye Başkanı da gelecek' diyerek fotoğraflarımızı çekti. Anladım ama iş işten geçti. Kızımla konuştu. Bir de kızımı başka birisiyle konuşturdu. Sonra oğlum geldi. O da kızdı. Çocuğun yüzünü göstermeleri suç dedi” ifadelerini kulandı.

“Çocuğum yakalandıktan sonra mezarlıkta alıkonulmuş”

Gizemli kız diye yakalandıktan sonra çocuğunun mezarlıkta alıkonulduğunu öne süren ve bu duruma tepki gösteren anne, “Gizemli kız diye yakalayabilirler. Bu çocuğu sabaha kadar kimlik bilgilerinden de mi aramadılar. Nüfustan da mı bulamadılar. Çocuğu sabaha kadar bekletmişler. 'Anne habercilerin elinden kurtulamadım' dedi. İstanbul'a götürmeye çalışmışlar. 'Ben gitmem' demiş. Öyle deyince sabah olunca bırakmışlar. Çocuk ikindiye doğru gelmiş" diye konuştu.

Kaynak: İHA