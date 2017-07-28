Mezarlığın çöken duvarı yeniden yapılıyor

İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle Şişli Ermeni Mezarlığı'nın çöken istinat duvarı, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden yapılmaya başlandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli fırtına nedeniyle yıkılan Şişli Ermeni Mezarlığı'nın istinat duvarı çevresinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler çöken istinat duvarını yeniden örmeye başladı.

Dün etkili olan şiddetli yağış, duvarın çökmesine neden olmuş, enkaz altında kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırılmıştı.