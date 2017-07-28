  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 38º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.535
    EURO 4.137
  • BIST 108258.5
    ALTIN 143.071
Buradasınız : » » Mezarlığın çöken duvarı yeniden yapılıyor

Mezarlığın çöken duvarı yeniden yapılıyor

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ermeni Mezarlığı'nın çöken istinat duvarı, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden yapılmaya başlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mezarlığın çöken duvarı yeniden yapılıyor

İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle Şişli Ermeni Mezarlığı'nın çöken istinat duvarı, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden yapılmaya başlandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli fırtına nedeniyle yıkılan Şişli Ermeni Mezarlığı'nın istinat duvarı çevresinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler çöken istinat duvarını yeniden örmeye başladı.

Dün etkili olan şiddetli yağış, duvarın çökmesine neden olmuş, enkaz altında kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırılmıştı.

Etiketler: İstanbul, mezarlık duvarı, ermeni mezarlığı, duvar, yağış
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER