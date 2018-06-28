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Mevlana Müzesi ilk 6 ayda 1 milyon 250 bin kişiyi ağırladı

Konya Mevlana Müzesi'nin ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 yükselerek 1 milyon 250 bin kişi oldu.

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Mevlana Müzesi ilk 6 ayda 1 milyon 250 bin kişiyi ağırladı

Türkiye genelinde 2017 yılında 2 milyon 480 bin 433 kişiyle en çok ziyaret edilen müze olan Mevlana Müzesi'ni bu yılın ilk 6 ayında başta İranlı, Çinli, Tayvanlı, Amerikalı ve Güney Koreli olmak üzere çok sayıda turist gezdi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Mevlana Müzesi'ni geçen yılın ilk 6 ayında 950 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın ilk 6 ayında da ziyaretçi sayısı yüzde 32 artarak 1 milyon 250 bin kişiye ulaştı.

"Çin ve Kore ön sıralarda yer alıyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, dünyanın dört bir yanından turistin Mevlana Müzesi'ne akın ettiğini söyledi.

"Bu yıl itibarıyla ziyaretçi profilimize baktığımızda Çin ve Kore ön sıralarda yer alıyor. Biz de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak misafirlerimize Hazreti Mevlana'yı kendi dilinden anlatmak adına yazılı ve görsel yayınlarımızı çoğalttık. Özellikle müzemizi ve Hazreti Mevlana'yı Çince anlatan yayınlarımızı çoğaltarak onlara hitap etmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: ziyaretçi, Mevlana Müzesi, Konya
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