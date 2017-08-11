Metruk eve hint keneviri ekmişler

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, metruk eve hint keneviri ekerek uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Kaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, baba ve oğlunun harabe bir evi kullandıkları bilgisine ulaştı.

İlçenin başka bir mahallesinde yaşayan şüphelilerin sık sık metruk eve geldiklerini belirleyen ekipler, takibin ardından eve operasyon düzenleyerek N.D. ve oğlu A.D'yi gözaltına aldı.

Metruk evde inceleme yapan ekipler, çevreden toprak getirilerek odalara esrar maddesi yapımında kullanılan hint keneviri ekildiğini belirledi. Araştırmada, evin arka kısmındaki bahçede de hint keneviri bitkisine rastlandı.

Ekipler, metruk ev ve çevresinde bulunan 80 kök hint kenevirini imha etti.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.