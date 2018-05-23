Metroda başörtülü kadına hakaret edene hapis cezası istendi

Bostancı Şehit Semin Balaban Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat eden müşteki Kerime Pehlivan, olay günü Bostancı Metro İstasyonu'nda dışarı çıkmak için asansör beklediği sırada giyiminden ve inancından dolayı bir kişinin yüzüne tükürerek hakaret ettiğini beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

"Konuşurken normal bir şekilde bir damla sıçramış olabilir"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yapılan soruşturma işlemleri sırasında güvenlik kamera görüntülerinden ve akbil kayıtlarından sanık Atınç Manap'ın kimlik bilgilerine ulaşıldığı bilgisi verilerek, sanığın beyanında, müşteki ile karşılaştığının doğru olduğunu, kıyafetine karışılmasından hoşlanmadığı gibi insanların kıyafetine karışmaktan da hoşlanmadığını, anneannesi ve babaannesinin de kapalı olduğunu, tükürme olayının yaşanmadığını, konuşurken normal bir şekilde bir damla sıçramış olabileceğini savunduğu anlatıldı.

Metro istasyonunun güvenlik kameralarının çözümüne ilişkin düzenlenen bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, kamera kaydında ses kaydı olmaması nedeniyle sanığın müştekiye tükürüp tükürmediği veya hakaret edip etmediği hususlarında bir sonuca varılamadığı belirtildi.

İddianamede, İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü'nün uzmanlık raporuna göre, müşteki Pehlivan'ın üzerindeki çarşafta tespit edilen lekelerin tükürük olmadığı, elde edilen epitel hücrelerin şüpheliden farklı birine ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Dini değerleri aşağılama suçu

Toplanan deliller ve dosya kapsamına göre, olay sırasında tesettür giyimli olan müştekinin, metro istasyonu içinde asansöre binmek için beklediği sırada, Atınç Manap'ın birkaç adım yürüdükten sonra beklemeye başladığı, bu sırada müştekiye yönelik bazı sözler sarf ettiği anlatılan iddianamede, akabinde sanığın müştekiye "Allah belanızı versin. Sizin gibi yobazlar yüzünden..." şeklinde sözler söylediği belirtildi.

İddianamede, müştekinin asansöre binmeye çalıştığı sırada sanık Atınç Manap'ın müştekiye doğru yönelerek tükürdüğü, akabinde müştekinin asansöre bindiği ve asansörün kapısının kapandığı, bu sırada sanığın asansörün bulunduğu bölgeden yürüyerek uzaklaşmaya başladığı, 6-7 adım yürüdükten sonra geriye dönerek müştekiye doğru konuşmaya devam ettiği aktarıldı.

Sanık Atınç Manap'ın olay sırasında müştekiye yönelik sinkaflı sözlerle hakaret ettiğinin anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, sanığın hakaret suçuyla beraber sarf ettiği sözler ve tükürme eylemi gözetildiğinde dini değerleri aşağılama suçunu da işlediği savunuldu. İddianamede, müşteki ile sanık arasındaki mesafe gözetildiğinde tükürüğün müştekiye ulaşmama ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

İddianamede, sanık Atınç Manap'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Atınç Manap'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA