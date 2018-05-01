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Buradasınız : » » Metrobüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Metrobüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt Saadetdere metrobüs durağına kaçak olarak giren Suriyeli bir çocuğa metrobüs çarptı. Çocuk hayatını kaybetti, kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.

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Metrobüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Metrobüs durağında Suriyeli bir çocuğa metrobüs çarptı.

Metrobüsün altında kalan 10 yaşlarındaki çocuk hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA, DHA

Etiketler: metrobüs, çocuk
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