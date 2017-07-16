  • 16 TEMMUZ 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.542
    EURO 4.062
  • BIST 105175.73
    ALTIN 139.713
Buradasınız : » » Metrobüs seferleri normale döndü

Metrobüs seferleri normale döndü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni dolayısıyla kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılmasının ardından metrobüslerin köprüden geçişi de başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Metrobüs seferleri normale döndü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni dolayısıyla kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılmasının ardından metrobüslerin köprüden geçişi de başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında köprü girişinde düzenlenen anma töreni sonrasında ekipler tarafından bölgede temizlik çalışması yapıldı. Çalışmaların sona ermesiyle köprü yeniden ulaşıma açılırken, Metrobüs seferleri de normale döndü.

Anma töreni dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dün 12.00'de çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.

Etiketler: 15 temmuz, darbe girişimi, fetö, şehitler köprüsü, istanbul metrobüs seferleri, milli birlik yürüyüşü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER