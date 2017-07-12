  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Metro İstanbul'dan 'yayılarak oturma' uyarısı

Metro İstanbul'dan 'yayılarak oturma' uyarısı

Metro İstanbul, metroda "yayılarak oturma"ları engellemek için sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

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Metro İstanbuldan yayılarak oturma uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Metro İstanbul, metroda "yayılarak oturma"ları engellemek için sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Metro İstanbul'un, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yayılarak oturma artık son buluyor. Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım, uymayanları uyaralım." ifadelerine yer verildi.

Alınan bilgiye göre, yayılarak oturmayı engellemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Metro İstanbul tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde, metrolar içinde görsel düzenleme yapılacak. Bu konuda hazırlanan çıkartmalar metrolara yapıştırılacak.

Etiketler: metro istanbul, uyarı, oturma uyarısı, Toplu taşıma
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