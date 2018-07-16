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Metris TEM kavşağında trafik düzenlemesi

TEM Otoyolu Metris Kavşağı'nda çalışmalar nedeniyle 17-18 Temmuz'da yol daraltılarak, trafik akışı karşı yöndeki yol ikiye bölünerek sağlanacak.

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Metris TEM kavşağında trafik düzenlemesi

TEM Otoyolu Metris Kavşağı'ndaki trafik sıkışıklığını gidermek için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Yaklaşık üç ay önce başlatılan yol genişletme köprü ayakları inşaatı tamamlandı. Köprü inşaatı tamamlandığında Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerine bağlantı, trafik sıkışıklığına neden olmadan sağlanacak. Köprünün tamamlanabilmesi için köprü kirişleri yerleştirilerek asfaltlama çalışmaları yapılacak.

Gaziosmanpaşa ilçesine giriş sağlayacak ve Sultangazi ilçesinden Edirne istikametine bağlantı imkanı sunacak 4,5 kilometre yan yol inşaatı da tamamlandı.

120 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde köprü yapılacak

Son aşama olan TEM Otoyolu üzerine 120 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde araç dönüş köprüsü inşa edilecek.

Bu bağlamda, prefabrik köprü kirişlerinin montajının yapılabilmesi amacıyla Metris Kavşağı'nda 17 Temmuz Salı 00.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikameti, 18 Temmuz Çarşamba 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde yol daraltılacak, trafik akışı açık olan karşı yöndeki yol ikiye bölünerek sağlanacak.

Her iki günde de trafik akışı açık istikamette bölünmüş yoldan sağlanacak. Yol kapama yapılan kesimde, trafik kontrollü verileceğinden trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik, trafiğe kapatılacak yollar, TEM Otoyolu Metris Kavşağı
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