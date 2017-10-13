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Metin Topuz'a avukatlarıyla 3 kez görüşme imkanı sağlandı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a 30 Eylül, 2 Ekim ve 3 Ekim'de, avukatları ile görüşme imkanı sağlandığını bildirdi.

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Metin Topuza avukatlarıyla 3 kez görüşme imkanı sağlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a 30 Eylül, 2 Ekim ve 3 Ekim'de, avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp ile görüşme imkanı sağlandığını ve bu hususun tutanağa geçirildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi hakkında, "Metin Topuz'un gerek aile fertleri gerekse avukatları tarafından herhangi bir görüşme isteğinin gerçekleşmemesi üzerine, başsavcılığımız talimatıyla 11 Ekim'de eşi A.Ö.T. ve avukatı Selman Alibaş, Silivri Cezaevi idaresi tarafından aranarak gerekli bilgilendirme yapılmış olup, avukat Alibaş tarafından ziyaretin bugün yapılacağı cevabı alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Etiketler: metin topuz, istanbul Cumhuriyet başsavcılığı, fetö
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