Metin Topuz avukatlarıyla görüştü

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde müvekkileriyle görüştü.

FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpası ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri ve askerler, firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmesinin ardından 4 Ekim'de tutuklandıktan sonra Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulan Topuz'u avukatları ziyaret etti.

Avukatlar Selman Alibaş ve Halit Akalp, müvekkilleri Topuz'la yaklaşık 2 saat görüştü.

Halit Akalp, cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkiliyle gerekli olan görüşmeyi yaptıklarını belirterek, "Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil, hukuk kuralları içerisinde zaten görüşme koşulları belli. Dolayısıyla da biz görüşmemizi yaptık. Gözaltı süresinde de müvekkilimizle yasaların tanıdığı koşullar çerçevesinde görüştük. Bu konuda herhangi bir sorunumuz yok. Şu anda da çok rahat bir görüşme yaptık." dedi.