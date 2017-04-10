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Meteorolojiden zirai don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de zirai don riski bulunuyor.

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Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yarın sabah saatlerine kadar havanın parçalı ve az bulutlu geçmesinin bekleniyor.

Gündüz sıcaklıklarında 4 derecelik artış görüleceği tahmin edilen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde hafif, yer yer orta şiddette zirai don riski bulunduğu kaydedilen açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Etiketler: malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, zirai don
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