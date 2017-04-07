Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, cumartesi gecesi Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif kuvvette zirai don bekleniyor.

Pazar ve pazartesi günleri ile salı sabahı Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olacağı tahmin ediliyor.

Zirai faaliyette bulunan üreticilerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.